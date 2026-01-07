HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen kritisch: "Ajax is een trainerskerkhof, maar die club.."

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Mike Verweij en Valentijn Driessen zien veel overeenkomsten tussen Manchester United en Ajax. Ruben Amorim werd recentelijk op straat gezet: ook bij de Engelse topclub verloopt het seizoen alles behalve voorspoedig. 

"Ze hebben een aantal toptrainers gehad, maar ook een aantal kroonprinsen. Die hebben het allemaal niet gered", opent Verweij het thema in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Ajax is een kerkhof voor trainers, maar dat is Manchester United natuurlijk in het kwadraat. Wie stapt daar nog in en wie gaat daar slagen?"

Driessen ziet dat Amorim voetbalde speelde dat niet past bij een Engelse club. "Het voetbal wat hij speelde, dat speelden ze helemaal niet bij United. Engeland is een iets ander verhaal dan Portugal, waar je maar drie clubs hebt die om de titel spelen. In Engeland heb je veel meer clubs die om de titel spelen en dan heeft hij het niet waargemaakt. En hij heeft toch wel genoeg geld uitgegeven."

Gerelateerd:
Stije Resink

Stije Resink naar Ajax? "Ik heb nog niets uit Amsterdam gehoord"

0
Oscar Gloukh en Gijs Smal

'Ajax zet Gloukh verkeerd in': "Daar moet je hem niet gebruiken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd