Driessen kritisch: "Ajax is een trainerskerkhof, maar die club.."

"Ze hebben een aantal toptrainers gehad, maar ook een aantal kroonprinsen. Die hebben het allemaal niet gered", opent Verweij het thema in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Ajax is een kerkhof voor trainers, maar dat is Manchester United natuurlijk in het kwadraat. Wie stapt daar nog in en wie gaat daar slagen?"

Driessen ziet dat Amorim voetbalde speelde dat niet past bij een Engelse club. "Het voetbal wat hij speelde, dat speelden ze helemaal niet bij United. Engeland is een iets ander verhaal dan Portugal, waar je maar drie clubs hebt die om de titel spelen. In Engeland heb je veel meer clubs die om de titel spelen en dan heeft hij het niet waargemaakt. En hij heeft toch wel genoeg geld uitgegeven."