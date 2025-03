Driessen kritisch: "Ajax is nu een dertien in een dozijn-club"

Ajax won zondagmiddag met 0-1 op bezoek bij PEC Zwolle door een benutte penalty van Kenneth Taylor en daardoor is de club uit Amsterdam weer een stap dichterbij het kampioenschap in de Eredivisie. Verslaggever Valentijn Driessen kampt met gemengde gevoelens.

"Eerste of tweede, het is zonder meer een knappe prestatie die Farioli levert in Amsterdam", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Zodanig knap dat als Ajax de landstitel pakt, het begrip ’kampioen van de armoede’ niet van toepassing is. Simpelweg omdat zo’n typering op geen enkele landskampioen ooit van toepassing kan zijn", aldus Driessen, die zich wel kritisch toont over het spel dit seizoen.

"Wat wel gesteld mag worden, is dat Ajax de prestatie levert met kenmerken waar Ajax door de 125-jarige historie heen niet voor staat", legt hij uit. "Het Ajax van nu bezit alle eigenschappen van een Italiaanse ploeg en niet van het onderscheidende Ajax wat nationaal en internationaal zoveel roem vergaarde. Een iconische voetbalclub, die als voorbeeld gold voor veel andere topclubs zoals FC Barcelona, Bayern München en Manchester City. Vanwege de eigenzinnigheid gekoppeld aan resultaat met attractief, aanvallend en dominant voetbal met bijzondere talenten, de Cruijff-voetbalfilosofie", blikt Driessen terug.

"Dat unieke dna heeft van Ajax een wereldbekend merk gemaakt, maar is dit seizoen losgelaten", constateert hij. "Ajax is nu een dertien in een dozijn-club. Iets waar je Farioli niet de schuld van kan geven, omdat hij nu eenmaal een andere, Italiaanse voetbalfilosofie aanhangt. De huidige beleidsbepalers met de directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker zijn de verantwoordelijken. Terecht zullen zij feestvieren als ze met Ajax in hun eerste volledige voetbalseizoen kampioen worden. Maar het valt te hopen dat zij daarna het erfgoed van Ajax weer omarmen en niet verder verkwanselen als de club zich weer op het hoogste Europese podium presenteert. Dat ze met de Champions League-miljoenen Ajax met zijn unique sellingpoints weer Ajax laten zijn", besluit Driessen.