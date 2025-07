Driessen kritisch: "Ajax kon hem voor zeven miljoen euro kopen"

"Ajax doet z'n best om hem te halen, maar het is een speler die een hoge marktwaarde heeft. Het is niet zo dat het een hamerstuk is, of zo", vertelt Kapteijns in de podcast Kick Off van de Telegraaf. "Hij staat op transfermarkt en zo voor twintig miljoen euro in de boeken, maar misschien dat ze daar nog wel wat van af kunnen halen. Maar het is wel een flinke investering voor Ajax, in de huidige setting", constateert hij.

Valentijn Driessen vult hem aan. "Zeker als je bedenkt dat Ajax hem twee jaar geleden voor zeven miljoen euro kon kopen", blikt hij terug. "Toen waren ze al ver met hem, maar toen zijn onder anderen Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra op een ander gaan zitten. Toen had hij een gelimiteerde transfersom. Toen deden ze niets en kwam Red Bull Salzburg er voor zeven miljoen euro tussen", aldus Driessen.

"Die hebben hem snel opgehaald en die gaan veel winst maken. Het is natuurlijk zonde dat je zo'n speler aan je voorbij laat gaan. Dat er iets op het middenveld (van Ajax, red.) moet gebeuren, dat er creativiteit bij moet, dat is zeker. Alle oefenwedstrijden die je tot dusver hebt gezien, daar wordt je niet vrolijk van", vervolgt de verslaggever, die Gloukh in de Champions League zag schitteren tegen Feyenoord. "Een heel goede speler. Daar was hij de absolute uitblinker. Hij had twee assists. Heel balvast, iemand die het spel wel ziet", herinnert hij zich nog.