Driessen kritisch: "Als KNVB-directeur moet dat onacceptabel zijn"

Valentijn Driessen uit stevige kritiek op de manier waarop Jong Oranje zich presenteert tijdens het EK Onder 21. In zijn column in De Telegraaf stelt hij dat de ploeg van bondscoach Michael Reiziger veel te onsportief voor de dag komt en dat dit een zorg zou moeten zijn voor KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong.

Jong Oranje plaatste zich zaterdag met tien man voor de halve finale, na een knappe overwinning op Portugal. Maar Driessen is niet onder de indruk van wat hij ziet. "De Jong is verantwoordelijk voor de presentatie van Jong Oranje in Slowakije. Ondanks twee ontsnappingen tegen Oekraïne en Portugal word je daar niet vrolijk van."

Zijn kritiek richt zich vooral op het gedrag van de spelers op het veld. "De overvloed aan overtredingen, gele en zelfs twee rode kaarten paste wellicht bij de speler De Jong, maar voor een KNVB-directeur topvoetbal moet dat onacceptabel zijn", schrijft Driessen. "Wild om zich heen schoppende en ongedisciplineerde internationals zijn slecht voor de uitstraling van het Nederlandse voetbal."

Ook over het spel is de journalist weinig positief. Driessen spreekt van 'armetierig' voetbal en hoopt op een verbetering in de halve finale. "Hopelijk kan Jong Oranje ook aan Europa laten zien dat ze volgens de Hollandse School zijn opgeleid en eens een goede wedstrijd spelen. Te beginnen tegen Engeland."