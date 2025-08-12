Driessen kritisch: "Dan moet je hem gewoon op de bank zetten"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar Valentijn Driessen was niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. Hij toont zich ook kritisch over de opstelling van trainer John Heitinga.

"Ik vind het onbegrijpelijk dat Moro, die op het EK bij Jong Spanje uitstekend rechtsbuiten speelde, bij Ajax iedere keer linksbuiten speelt, waardoor hij Godts op de bank houdt", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Dan denk ik: Godts is één van de grote talenten uit de eigen opleiding, die moet je gewoon tijd gunnen om verder te groeien. Nee, die zit op de bank naast Gloukh, die bij RB Salzburg óók linksbuiten heeft gespeeld het afgelopen jaar", aldus Driessen.

Ook achterin zijn er de nodige problemen. "Youri Regeer is gewoon geen rechtsback! Het is gewoon onzin om die jongen rechtsback te zetten", vervolgt hij kritisch. "Dat is een middenvelder! Als hij niet op het middenveld past, dan moet je hem gewoon op de bank zetten", adviseert Driessen, die ook benieuwd is of er technisch directeur Alex Kroes nog een controlerende middenvelder gaat halen in de komende weken.

"Henderson is nog geen week weg, en ik ben geen aanhanger van Henderson, helemaal niet zelfs, want ik vind dat hij veel te weinig voetballend vermogen brengt op zijn positie", benadrukt hij. "Maar vervolgens zegt Heitinga: wat ik eigenlijk nog nodig heb is een grote, ervaren leider op de zes-positie. Die had hij met Henderson! Die laten ze gaan, wat is dat voor beleid? Waar gaat dit over?!"