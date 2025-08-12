Kick-off podcast
Driessen vol onbegrip over Ajax: "Waarom moest hij dan weg?"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Driessen kritisch: "Dan moet je hem gewoon op de bank zetten"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar Valentijn Driessen was niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. Hij toont zich ook kritisch over de opstelling van trainer John Heitinga. 

"Ik vind het onbegrijpelijk dat Moro, die op het EK bij Jong Spanje uitstekend rechtsbuiten speelde, bij Ajax iedere keer linksbuiten speelt, waardoor hij Godts op de bank houdt", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Dan denk ik: Godts is één van de grote talenten uit de eigen opleiding, die moet je gewoon tijd gunnen om verder te groeien. Nee, die zit op de bank naast Gloukh, die bij RB Salzburg óók linksbuiten heeft gespeeld het afgelopen jaar", aldus Driessen.

Ook achterin zijn er de nodige problemen. "Youri Regeer is gewoon geen rechtsback! Het is gewoon onzin om die jongen rechtsback te zetten", vervolgt hij kritisch. "Dat is een middenvelder! Als hij niet op het middenveld past, dan moet je hem gewoon op de bank zetten", adviseert Driessen, die ook benieuwd is of er technisch directeur Alex Kroes nog een controlerende middenvelder gaat halen in de komende weken. 

"Henderson is nog geen week weg, en ik ben geen aanhanger van Henderson, helemaal niet zelfs, want ik vind dat hij veel te weinig voetballend vermogen brengt op zijn positie", benadrukt hij. "Maar vervolgens zegt Heitinga: wat ik eigenlijk nog nodig heb is een grote, ervaren leider op de zes-positie. Die had hij met Henderson! Die laten ze gaan, wat is dat voor beleid? Waar gaat dit over?!"

VAR

Onderzoekers pleiten voor 'anonieme' VAR: "Dat heeft effect"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen vol onbegrip over Ajax: "Waarom moest hij dan weg?"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
