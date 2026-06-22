Driessen kritisch: "Dit is de eerste mislukking van Jordi Cruijff"

Ajax maakte zondag bekend dat het contract van Oscar Garcia ontbonden is, hoewel de Spaanse oefenmeester nog een contract had tot medio 2027. Valentijn Driessen toont zich kritisch over het besluit van de club uit Amsterdam.

"Dit is de eerste mislukking van Jordi Cruijff", zegt hij in de podcast Kick-Off op de website van de Telegraaf. "Zelfs bij de eerste persconferentie zei Mike (Verweij, red.) al: het zou me niet verbazen dat hij Garciá doorschuift als het niet goed gaat met Fred Grim. Cruijff zat met dat in zijn achterhoofd. Maar bij alle twee is het niet gelukt. Bij Jong Ajax niet, omdat hij daar snel wegging. En bij het eerste elftal ook niet", constateert Driessen.

Verweij haakt vervolgens in. "Cruijff heeft hem neergezet bij Jong Ajax. Als hij daar was gebleven, had dat best een succes kunnen worden", blikt hij terug. "Ze vonden het echt een goede trainer. Hij is alleen voor de leeuwen gegooid bij het eerste. Dat is niet goed gegaan", aldus Verweij, die benieuwd is wat er met de overige Spaanse stafleden gaat gebeuren. "Of die anderen weggaan of in de staf van Míchel komen, dat weet ik niet. Ook daarom kwam het Cruijff wel goed uit om afscheid te nemen van García, omdat je niet een heel contingent Spanjaarden wil hebben bij het eerste én Jong Ajax", legt hij uit.