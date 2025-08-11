Heitinga bekritiseerd: "Spel is veel slechter dan onder Farioli"

Valentijn Driessen is zeer kritisch op het spel van Ajax tijdens de moeizame zege van de Amsterdammers op Telstar (2-0). De chef voetbal van De Telegraaf was niet onder de indruk van de eerste Eredivisie-wedstrijd van trainer John Heitinga.

"De enige die indruk maakte, was Wout Weghorst, die twee keer scoorde", zegt Driessen bij De Telegraaf. "Maar voor de rest leek het nergens op. Ik denk dat Anthony Correia, de trainer van Telstar, afgelopen nacht badend in het zweet wakker is geworden. Niet vanwege de warmte, maar omdat hij een overwinning heeft gemist. Want Telstar kreeg enorme kansen!"

Driessen vervolgt: "Zij gingen gewoon voetballen en Ajax kreeg alle ruimte, en deed daar gewoon helemaal niets mee. Ajax viel me verschrikkelijk tegen. Helemaal niet fris. Misschien heeft dat ook te maken met een hele hoop oude jongens: Klaassen, Berghuis, Weghorst..."

Driessen vergelijkt het spel onder Heitinga met dat van Francesco Farioli. "De kritiek aan het adres van Francesco Farioli was: de prestaties waren goed, uiteindelijk niet, maar het spel leek nergens op. En het spel is nu nog veel slechter. Het is nu het spel van het tijdperk vóór Farioli. Het is één grote gatenkaas", aldus Valentijn Driessen.