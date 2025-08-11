TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heitinga bekritiseerd: "Spel is veel slechter dan onder Farioli"

Joram
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is zeer kritisch op het spel van Ajax tijdens de moeizame zege van de Amsterdammers op Telstar (2-0). De chef voetbal van De Telegraaf was niet onder de indruk van de eerste Eredivisie-wedstrijd van trainer John Heitinga.

"De enige die indruk maakte, was Wout Weghorst, die twee keer scoorde", zegt Driessen bij De Telegraaf. "Maar voor de rest leek het nergens op. Ik denk dat Anthony Correia, de trainer van Telstar, afgelopen nacht badend in het zweet wakker is geworden. Niet vanwege de warmte, maar omdat hij een overwinning heeft gemist. Want Telstar kreeg enorme kansen!"

Driessen vervolgt: "Zij gingen gewoon voetballen en Ajax kreeg alle ruimte, en deed daar gewoon helemaal niets mee. Ajax viel me verschrikkelijk tegen. Helemaal niet fris. Misschien heeft dat ook te maken met een hele hoop oude jongens: Klaassen, Berghuis, Weghorst..."

Driessen vergelijkt het spel onder Heitinga met dat van Francesco Farioli. "De kritiek aan het adres van Francesco Farioli was: de prestaties waren goed, uiteindelijk niet, maar het spel leek nergens op. En het spel is nu nog veel slechter. Het is nu het spel van het tijdperk vóór Farioli. Het is één grote gatenkaas", aldus Valentijn Driessen. 

Gerelateerd:
Danny Makkelie

KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Go Ahead - Ajax

0
Anwar El Ghazi bij Cardiff City

'Oud-Ajax-aanvaller El Ghazi staat voor avontuur bij Spaanse club'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Francesco Farioli John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd