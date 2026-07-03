Driessen kritisch: "Hij heeft in Amsterdam weer volledig gefaald"

Valentijn Driessen zou er niet gek van opkijken als Louis van Gaal (weer) aan de slag gaat als bondscoach van het Nederlands elftal. Nigel de Jong moet op zoek naar een opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling op het WK heeft aangegeven dat hij gaat stoppen.

"Hoewel het met anticiperend technisch beleid niets te maken heeft, dient zich sinds donderdag een vierde ontsnappingsroute aan voor De Jong. Een triple A-merk dat niet misstaat bij de KNVB en het Nederlands elftal: Louis van Gaal", schrijft Driessen in zijn column op de website van de Telegraaf.

"Van Gaal heeft zijn functie als adviseur van de rvc bij Ajax neergelegd. Terecht, want zoals in al zijn voetbalfuncties buiten het trainerschap heeft hij ook in Amsterdam weer volledig gefaald", vervolgt de verslaggever kritisch. "Het bondscoachschap is een ander verhaal. Met zijn ervaring en statuur is Van Gaal een geschikte kandidaat als de beschikbare Guardiola en Slot niet haalbaar zijn", constateert Driessen.