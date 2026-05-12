Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht en Mike Verweij toont zich kritisch over de samenstelling van de selectie. De verslaggever van de Telegraaf ziet dat de meeste spelers niet fit genoeg zijn.
"Het is het verhaal van het seizoen", vertelt hij in de podcast Kick-Off. "García heeft vanaf het moment dat hij het over heeft genomen geklaagd over de fitheid van de Ajax-spelers. Ze zijn echt gewoon niet fit genoeg. Het is na de rust dramatisch. Dat moeten Heitinga en Grim zich aanrekenen", constateert Verweij.
Ook de leeftijdsopbouw klopt volgens hem niet. "In het begin van het seizoen had je ook Pasveer nog. Je had te veel oudere jongens, die ook nog eens heel cynisch werden in de kleedkamer op het moment dat ze niet speelden", blikt hij terug. "Ik denk niet dat ze daar nu de polonaise lopen", voorspelt Verweij.
Valentijn Driessen wijst vervolgens naar de inbreng van Davy Klaassen. "In een goed Ajax was Klaassen nooit meer een contractspeler bij Ajax geweest", legt hij uit. "Hij heeft het niet gered bij Everton, deed het onderin de Bundesliga aardig bij Werder Bremen en bij Inter zat hij alleen maar op de bank. Davy Klaassen is niet iemand meer die Ajax beter maakt. Zelfs dit Ajax niet", besluit Driessen.
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"
NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"
Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"
Ajax Vrouwen-spits feliciteert PSV niet volmondig: "Win zelf graag"
'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'
Ajax tegen FC Groningen? "Dat wordt een bizarre wedstrijd..."
Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"
Van der Gijp kritisch op Ajax: "Gewoon heel slecht gedaan..."