Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"

Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht en Mike Verweij toont zich kritisch over de samenstelling van de selectie. De verslaggever van de Telegraaf ziet dat de meeste spelers niet fit genoeg zijn.

"Het is het verhaal van het seizoen", vertelt hij in de podcast Kick-Off. "García heeft vanaf het moment dat hij het over heeft genomen geklaagd over de fitheid van de Ajax-spelers. Ze zijn echt gewoon niet fit genoeg. Het is na de rust dramatisch. Dat moeten Heitinga en Grim zich aanrekenen", constateert Verweij.

Ook de leeftijdsopbouw klopt volgens hem niet. "In het begin van het seizoen had je ook Pasveer nog. Je had te veel oudere jongens, die ook nog eens heel cynisch werden in de kleedkamer op het moment dat ze niet speelden", blikt hij terug. "Ik denk niet dat ze daar nu de polonaise lopen", voorspelt Verweij.