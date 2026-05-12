Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"

Niek
Valentijn Driessen
Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Utrecht en Mike Verweij toont zich kritisch over de samenstelling van de selectie. De verslaggever van de Telegraaf ziet dat de meeste spelers niet fit genoeg zijn. 

"Het is het verhaal van het seizoen", vertelt hij in de podcast Kick-Off. "García heeft vanaf het moment dat hij het over heeft genomen geklaagd over de fitheid van de Ajax-spelers. Ze zijn echt gewoon niet fit genoeg. Het is na de rust dramatisch. Dat moeten Heitinga en Grim zich aanrekenen", constateert Verweij. 

Ook de leeftijdsopbouw klopt volgens hem niet. "In het begin van het seizoen had je ook Pasveer nog. Je had te veel oudere jongens, die ook nog eens heel cynisch werden in de kleedkamer op het moment dat ze niet speelden", blikt hij terug. "Ik denk niet dat ze daar nu de polonaise lopen", voorspelt Verweij. 

Valentijn Driessen wijst vervolgens naar de inbreng van Davy Klaassen. "In een goed Ajax was Klaassen nooit meer een contractspeler bij Ajax geweest", legt hij uit. "Hij heeft het niet gered bij Everton, deed het onderin de Bundesliga aardig bij Werder Bremen en bij Inter zat hij alleen maar op de bank. Davy Klaassen is niet iemand meer die Ajax beter maakt. Zelfs dit Ajax niet", besluit Driessen. 

