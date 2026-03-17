Driessen kritisch in Johan Cruijff Arena: "Een slechte keeper"

Sparta Rotterdam verloor zaterdagavond met 4-0 van Ajax en na afloop kwamen Driessen en Mike Verweij Drommel tegen op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA. "Anekdote! Ik denk dat we dit wel mogen vertellen van Drommel. Joël Drommel, een ontzettend aardige jongen, komt naar Valentijn Driessen en vraagt: wat vind je van mij als keeper? ", vertelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf.

Driessen was kritisch op de doelman van PSV, die dit seizoen verhuurd is aan de Rotterdammers. "Wat ik hier zeg, zeg ik ook tegen hem: 'ik vind jou een slechte keeper bij een topclub. Het gaat dan om één of twee momenten en dan sta jij er niet. Als jij heel veel ballen krijgt, dan ben jij best een goede keeper'”, aldus de journalist.

Verweij is een andere mening toegedaan. "Ik vind Drommel echt een hele goede keeper. Hij wordt natuurlijk ook wat ouder. Hij heeft ook allerlei begeleiders om zich heen, waardoor hij echt aanzienlijk beter is dan hij de afgelopen jaren was", constateert de verslaggever, die nog een opmerkelijke onthulling doet.

“We kwamen hem tegen op het parkeerdek. Toen vroeg zijn zaakwaarnemer: kun jij hem niet even afzetten in de stad? Dus ik heb Joël Drommel even afgezet in de stad", blikt hij terug. "Hij mocht kennelijk zijn joker inzetten van Maurice Steijn. Je ziet vaak dat spelers één of twee keer per jaar niet met de spelersbus terug hoeven. Hij ging even bij een vriend wat drinken", besluit Verweij over de sluitpost van Sparta Rotterdam.