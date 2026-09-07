Driessen kritisch na Ajax - PSV: "Had hij hem maar geholpen"
Valentijn Driessen is zeer kritisch op Sander van der Eijk. De journalist vindt het onbegrijpelijk dat de scheidsrechter zaterdagavond geen rode kaart gaf aan Ruben van Bommel.
De topper eindigde in 1-3 voor PSV, maar na afloop ging het vooral over de harde charge van Van Bommel. "Natuurlijk is Van Bommel verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Toch, had Van der Eijk Van Bommel na zijn doldrieste duel met Aaron Bouwman maar geholpen met een terechte rode kaart in plaats van geel", schrijft Driessen in zijn column in de Telegraaf.
Van Bommel kreeg een stortvloed aan kritiek na de wedstrijd. De journalist denkt dat hij geholpen zou zijn bij een rode kaart. "Dan zou niet half Nederland over de linksbuiten zijn gevallen en kon hij zijn zonden overdenken tijdens twee of drie duels schorsing", vervolgt Driessen. "Van de traditionele media tot social media ging het van crimineel tot niet-toerekeningsvatbaar. Hem werd na de overtreding op Bouwman psychologische hulp geadviseerd."
"Het valt niet te hopen dat Van Bommel trapt in de valkuil van excuses, die zaterdag voor hem werden aangedragen. Dat zijn gedrag een vorm van winnaarsmentaliteit is of dat hij dit nodig heeft om het optimale uit zijn kwaliteiten te halen. Natuurlijk hoeft Van Bommel niet over zich heen te laten lopen", besluit Driessen.
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