Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Driessen kritisch om terugkeer: "Moet je niet terug willen hebben"

Thomas
bron: Kick Off Podcast
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

De mogelijke terugkeer van Edson Álvarez bij Ajax valt niet bij iedereen in goede aarde. Valentijn Driessen is bijzonder kritisch op het plan van de Amsterdammers en ziet liever dat de club vooruitkijkt in plaats van teruggrijpt op het verleden. Volgens de journalist zou een nieuwe samenwerking met de Mexicaanse international een stap achteruit zijn.

"Je moet Álvarez helemaal niet terug willen hebben. Weer een gozer die alles breed speelt, net als Henderson. Alsjeblieft, géén Álvarez. Ajax moet door, niet terug", meent Driessen. De verslaggever is sowieso weinig gecharmeerd van de middenvelder van West Ham United. "Bij West Ham redt hij het niet eens, dat is geen Chelsea, Liverpool of Arsenal. Ik heb graag een 'voetballer' op die positie, in plaats van een breker. Dan begint dat gelul over grinta weer... Lasse Schöne heeft het tien keer beter gedaan dan hij, vind ik", aldus Driessen.

Volgens Mike Verweij zou Ajax en met name John Heitinga wél gebaat kunnen zijn bij een type als Álvarez, gezien de behoefte aan balans op het middenveld. Maar Driessen blijft onvermurwbaar. "Alsjeblieft, Ajax moet niet terug naar Álvarez. Dan ga je weer naar dat anti-voetbal zitten kijken", besluit hij.

