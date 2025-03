Driessen kritisch op Ajacied: "Daar kijken topclubs vooral naar"

Hato ging in de fout bij de openingstreffer en pakte later nog een rode kaart. Mike Verweij bekijkt het echter van de positieve kant. "Hoeveel jongens van negentien jaar oud zouden na zo'n moment breken en na een kwartier gewisseld moeten worden, omdat ze helemaal van slag zijn?", vraagt hij zich af in Kick-off van de Telegraaf. "Hoe hij zich herpakte... Ik denk dat veel topclubs daar veel meer naar kijken dan de twee fouten die hij maakte."

Driessen is het niet eens met zijn collega. "Het gaat om betrouwbaarheid. Je moet altijd betrouwbaar zijn. Het gaat er niet om of je je daarna staande houdt. Topclubs kijken vooral: ben jij betrouwbaar?", countert de journalist, die de rode kaart van Hato 'onhandig' vond. "Op dat moment moet je op die plek geen rode kaart pakken. Spelers nemen hem wel in bescherming en zo hoort het ook in een team te werken."