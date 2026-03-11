Driessen kritisch op Ajacied: "Maakt vijf fouten per wedstrijd"

Sutalo kende onder Francesco Farioli weer een opleving, maar heeft het dit seizoen opnieuw moeilijk. "Sutalo krijgt maar onbegrensd vertrouwen van Grim. Daar heb ik echt helemaal niets van begrepen", stelt Driessen in Kick-off van de Telegraaf. "Omdat Bouwman een keer een fout maakte? Sutalo maakt vijf fouten per wedstrijd, waarvan één of twee leiden tot een doelpunt."

Wat Driessen betreft was de Kroatische verdediger al naar de bank gegaan. "Hij bleef maar de voorkeur krijgen, misschien omdat hij aan het einde van het seizoen verkocht moet worden. Dat kan de reden zijn, maar dat zou een hele verkeerde reden zijn", oordeelt hij. "Het is belangrijker dat je de Champions League haalt."