Kick-off
"Bang dat El Karouani bij Ajax hetzelfde verhaal wordt als Wijndal"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Driessen kritisch op Ajax-aankoop: "Heb je hem verder gezien?"

Amber
bron: Kick-Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van Ajax-middenvelder Oscar Gloukh. De journalist van De Telegraaf vindt dat de Israëliër te weinig laat zien en stelt dat hij verkeerd wordt gebruikt door trainer John Heitinga.

"Hij scoort het doelpunt, maar heb je hem verder gezien?", vraagt Driessen zich af in de Kick-off podcast. "Buiten die ene actie heb ik hem niet gezien. Eén goede actie per wedstrijd van de nummer 10 van Ajax is toch echt onvoldoende."

De afgelopen week kreeg Gloukh juist veel lof voor zijn spel tegen PSV en NAC, maar volgens Driessen wordt er te weinig gewezen op de fouten van de middenvelder. "Bij de tegengoal wil hij dribbelen en verliest hij de bal. Daaruit komt de corner waaruit NAC de penalty krijgt, maar daar hoor je niemand over."

Daarnaast stelt de journalist dat Gloukh beter tot zijn recht zou komen in een andere rol. "Je moet hem laten spelen in een formatie waar zijn kwaliteiten naar voren komen, maar dat is niet het geval. Je hebt een echte 6 achter hem nodig, want hij loopt niet. In aanval en verdediging beweegt hij niet. Hij gaat alleen iets doen als hij de bal heeft. Hij heeft echt wel kwaliteiten, maar voor vijftien miljoen euro mag je wel iets verwachten."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Een duel tussen Dion Versluis (NAC Breda) en Kenneth Taylor (Ajax)

Afellay verbaasd na discussie over Ajax: "Je hebt het niet gezien?"

0
Johan Derksen

Johan Derksen hard: "Als dat de redder van Ajax moet zijn..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd