Driessen kritisch op Ajax-aankoop: "Heb je hem verder gezien?"

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van Ajax-middenvelder Oscar Gloukh. De journalist van De Telegraaf vindt dat de Israëliër te weinig laat zien en stelt dat hij verkeerd wordt gebruikt door trainer John Heitinga.

"Hij scoort het doelpunt, maar heb je hem verder gezien?", vraagt Driessen zich af in de Kick-off podcast. "Buiten die ene actie heb ik hem niet gezien. Eén goede actie per wedstrijd van de nummer 10 van Ajax is toch echt onvoldoende."

De afgelopen week kreeg Gloukh juist veel lof voor zijn spel tegen PSV en NAC, maar volgens Driessen wordt er te weinig gewezen op de fouten van de middenvelder. "Bij de tegengoal wil hij dribbelen en verliest hij de bal. Daaruit komt de corner waaruit NAC de penalty krijgt, maar daar hoor je niemand over."

Daarnaast stelt de journalist dat Gloukh beter tot zijn recht zou komen in een andere rol. "Je moet hem laten spelen in een formatie waar zijn kwaliteiten naar voren komen, maar dat is niet het geval. Je hebt een echte 6 achter hem nodig, want hij loopt niet. In aanval en verdediging beweegt hij niet. Hij gaat alleen iets doen als hij de bal heeft. Hij heeft echt wel kwaliteiten, maar voor vijftien miljoen euro mag je wel iets verwachten."