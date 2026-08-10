Driessen kritisch op Ajax-aankopen: "Die vallen zwaar tegen"
Valentijn Driessen is kritisch op Ajax na de overwinning op PEC Zwolle. De Amsterdammers wonnen zondagmiddag moeizaam met 0-2.
In zijn column in de Telegraaf richt Driessen zich op trainer Míchel Sanchez. "Veel meer dan bij de verrichtingen in de Conference League oogde het nieuwe Ajax van Michel Sanchez als het oude Ajax van John Heitinga en Fred Grim", oordeelt hij. "Alleen beschikt de Spanjaard over een, voor Eredivisie-begrippen, kwalitatief overmatig bezette reservebank."
Tolu Arokodare en Julian Brandt maakten vooralsnog een goede indruk in dienst van Ajax, maar dat vindt Driessen niet van alle aanwinsten. "De enige twee versterkingen voor wie technisch directeur Jordi Cruijff heeft betaald, vallen trouwens zwaar tegen", stelt de journalist over Marcos Leonardo en Caio Henrique.
Driessen vindt de Brazilianen nog geen verbetering voor Ajax. "Leonardo kwam met een te hoog vetpercentage en levert nog minder dan de onzichtbare Kasper Dolberg", zo klinkt het. "Henrique presteert een klasse minder dan de altijd ter discussie staande Owen Wijndal. Die constatering geeft ernstig te denken of deze transferuitgaven van Cruijff wel te rechtvaardigen zijn."
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