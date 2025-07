Driessen kritisch op Ajax: "Dat is geen springplank voor de top"

Volgens Valentijn Driessen draait de internationale transfermarkt momenteel op volle toeren, maar zijn de Nederlandse topclubs geen directe springplank meer naar de absolute Europese elite. In zijn column in De Telegraaf stelt hij dat clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ vooral dienen als opleidingsclubs voor de subtop van Europa.

"De transfereconomie draait op volle toeren. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ zijn geen springplank naar de Europese top, maar kweekvijver voor Europese subtoppers", aldus Driessen. Topclubs als Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München en Manchester City volgen de Eredivisie nog altijd op de voet, maar komen zelden over tot concrete aankopen.

"Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern München, Paris Saint-Germain, Chelsea, Internazionale en Manchester City volgen de Eredivisie, maar winkelen er sporadisch." De laatste speler die volgens Driessen wél de overstap naar de top maakte, was Jurriën Timber in 2023. Hij verruilde Ajax voor Arsenal, maar zijn eerste seizoen viel in het water door een zware blessure. Een jaar eerder ondervond Ryan Gravenberch vergelijkbare problemen bij Bayern München.

"Jurriën Timber was in 2023 de laatste die de stap maakte. Zijn eerste seizoen bij Arsenal stond de voormalig Ajacied bijna volledig aan de kant met een blessure. Het jaar daarvoor haalde Bayern München Ryan Gravenberch en hij had het eveneens heel moeilijk in zijn debuutjaar bij de Rekordmeister."

Op dit moment zijn er opnieuw enkele Eredivisiespelers die in de belangstelling staan van grotere clubs. Met name Jorrel Hato van Ajax wordt genoemd bij Chelsea, terwijl Quinten Timber zijn contract bij Feyenoord niet wil verlengen.

"De enige speler die nu in verband wordt gebracht met zo’n overstap is Ajacied Jorrel Hato. Hij staat op een lijstje bij wereldkampioen Chelsea. Op het vinkentouw zit Quinten Timber. Hij wil zijn in 2026 aflopende contract niet verlengen en hoopt op een hereniging met z’n tweelingbroer bij Arsenal."