Driessen kritisch op Ajax: "Dit is heel slecht onderhandelen"

Valentijn Driessen begrijpt niet dat Jordan Henderson gratis de deur uitloopt bij Ajax. De Engelsman had nog een doorlopend contract, maar die is ontbonden.

Henderson nam onlangs na anderhalf jaar afscheid van de club uit Amsterdam. "Hij heeft Ajax niet gebracht wat hij Ajax zou moeten brengen. Het was een enorme tegenvaller", concludeert Driessen in een video-item van de Telegraaf. "Hij heeft wel geweldig veel geld verdiend."

De aanvoerder van Ajax lijkt op weg naar Brentford. "Ze hoeven geen transfersom te betalen. Hij had een clausule in zijn contract", legt Driessen uit. "Farioli is gratis weggegaan en nu Henderson. Ajax heeft het geld hard nodig. Dit is heel slecht onderhandelen. Contracten afsluiten zodat iedereen gratis kan weglopen. Dat is onbestaanbaar."