Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"
NEC staat momenteel op de derde plaats in de Eredivisie, een positie die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League. Toch plaatst Valentijn Driessen daar kanttekeningen bij. Volgens hem zouden clubs als Ajax, Feyenoord en PSV alle Champions League-plekken moeten invullen, omdat zij dat hoge niveau beter aan zouden kunnen dan een NEC.
Bij De Telegraaf reageert Driessen daarop: "Daar ben ik het helemaal mee eens, dat ze daar niks te zoeken hebben. Maar ja, het systeem zit zo in elkaar dat als je na 34 wedstrijden op de tweede plek staat, dat je direct de Champions League in gaat. En eindig je op de derde plaats, dan ga je de voorrondes in."
Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid ook bij de concurrentie. "Daar heb je je bij neer te leggen. Het is de schuld van Ajax en FC Twente dat zij geen derde worden." Tegelijkertijd erkent hij dat NEC sportief gezien recht heeft op die plek. "En dan verdient NEC het gewoon om de voorrondes van de Champions League in te gaan."
Toch vindt Driessen dat de traditionele topclubs meer toekomst en groeipotentie hebben op het Europese toneel. "Ajax is gewoon toekomstbestendiger dan NEC. Ajax heeft het allemaal al vaker meegemaakt in de Champions League."
"Ik gun het NEC wel, laat ik dat voorop stellen, maar inderdaad: in het belang van het Nederlandse voetbal moet Ajax, PSV en Feyenoord de Champions League in. Die hebben ook de beste groeimogelijkheden uiteindelijk", aldus Valentijn Driessen.
