Driessen kritisch op Ajax-speler: "Dat zijn potentiële doelpunten"

"Hij hield een paar goede ballen tegen, maar hij brengt zijn verdedigers af en toe wel in de problemen door de manier waarop hij opbouwt", is Driessen kritisch in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Met zijn voeten was hij niet heel erg zeker. En bij corners gebeurde eigenlijk wat bij alle keepers van Ajax gebeurt. Dat zijn potentiële doelpunten."

Ajax kreeg ook tegen NEC weer een tegengoal uit een hoekschop. "Ze doen geen mandekking, maar zonedekking. Iedereen staat in een bepaalde zone. Dan is het voor een Kaplan wel makkelijk om bij een Fitz-Jim te gaan staan", aldus Driessen, die zag dat Kaplan meerdere kansen kreeg om uit een hoekschop te scoren.

"Dan weet hij dat dat kopduel honderd procent voor hem is", vervolgt Driessen. "Wat is er makkelijker dan op de beste koppers de beste koppers te zetten? Grim loopt al een eeuwigheid rond in de voetballerij. Dat zijn ABC'tjes. Één goal kwam eruit, die werd nog afgekeurd. Maar ook de 1-1 kwam eruit. Dat was eigenlijk onnodig." Uiteindelijk schoot Darko Nemasmic uit de kluts raak na een corner.