2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Driessen kritisch op Ajax-speler: "Dat zijn potentiële doelpunten"

Bjorn
bron: Kick-Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen heeft afgelopen weekend gekeken naar het treffen tussen Ajax en NEC (1-1). Volgens de chef voetbal van De Telegraaf kende Maarten Paes een wisselvallig debuut als doelman van Ajax. 

"Hij hield een paar goede ballen tegen, maar hij brengt zijn verdedigers af en toe wel in de problemen door de manier waarop hij opbouwt", is Driessen kritisch in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Met zijn voeten was hij niet heel erg zeker. En bij corners gebeurde eigenlijk wat bij alle keepers van Ajax gebeurt. Dat zijn potentiële doelpunten."

Ajax kreeg ook tegen NEC weer een tegengoal uit een hoekschop. "Ze doen geen mandekking, maar zonedekking. Iedereen staat in een bepaalde zone. Dan is het voor een Kaplan wel makkelijk om bij een Fitz-Jim te gaan staan", aldus Driessen, die zag dat Kaplan meerdere kansen kreeg om uit een hoekschop te scoren. 

"Dan weet hij dat dat kopduel honderd procent voor hem is", vervolgt Driessen. "Wat is er makkelijker dan op de beste koppers de beste koppers te zetten? Grim loopt al een eeuwigheid rond in de voetballerij. Dat zijn ABC'tjes. Één goal kwam eruit, die werd nog afgekeurd. Maar ook de 1-1 kwam eruit. Dat was eigenlijk onnodig." Uiteindelijk schoot Darko Nemasmic uit de kluts raak na een corner. 

Amourricho van Axel Dongen gaat naar de grond

Ajax-huurling speelde dit seizoen 124 minuten: "Vind ik zo raar"

Mikos Gouka

Gouka voorspelt strijd om tweede plek: "Zal net te veel zijn"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

