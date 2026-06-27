Driessen kritisch op keuze Koeman: "Geef zo'n jongen de kans"
Nathan Aké maakte tegen Tunesië (3-1) zijn eerste basisminuten van dit WK en kon na afloop rekenen op complimenten van Mike Verweij. In de Kick-off-podcast van De Telegraaf spreekt de journalist lovend over de ervaren verdediger, terwijl Valentijn Driessen juist vindt dat bondscoach Ronald Koeman een jong talent had moeten opstellen.
Volgens Verweij vervulde Aké zijn rol naar behoren in een wedstrijd waarin de Nederlandse defensie weinig werd getest. "Aké kan je neerzetten en die voetbalt wel mee. Het was voor hem ook wel lastig, want die Tunesiërs speelden met elf man achter de bal en dan sta je daar als verdediging. Hij speelde niet heel opvallend, maar het is een jongen die ook genoeg kan nemen met een plek achter Mickey van de Ven."
Daarnaast wijst Verweij op de waarde van Aké buiten zijn prestaties op het veld. Met inmiddels 61 interlands achter zijn naam neemt de verdediger volgens hem een belangrijke rol op zich binnen de selectie. "Aké is bezig om Van de Ven te steunen en te coachen. Hij heeft een berg van ervaring én speelt bij Manchester City."
Valentijn Driessen ziet het echter anders. De journalist had liever gezien dat Jorrel Hato zijn eerste WK-minuten had gekregen. "Ik vind het onbegrijpelijk dat Aké speelt. Waarom niet Hato? Dat is een coming man. Koeman heeft Valente en Smit al niet meegenomen. Je kan ook Jorrel Hato daar neerzetten. Dan maakt hij ook zijn eerste minuten op een WK. Het is Tunesië. Die jongen zou ongetwijfeld zenuwen hebben, maar wel scherp zijn. Aké loopt daar ook vanwege zijn routine en ervaring rond. Maar geef zo’n jongen nou de kans."
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