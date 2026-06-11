Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"

Joram
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen vindt dat Joey Veerman eigenlijk gewoon bij de selectie van het Nederlands elftal had moeten zitten. In de podcast Kick-off geeft hij aan dat Oranje volgens hem creativiteit mist op het middenveld en dat de PSV-speler daarin een logische toevoeging zou zijn geweest.

Driessen is duidelijk in zijn oordeel over de situatie rond Veerman en bondscoach Ronald Koeman en legt uit waarom de middenvelder al langere tijd niet meer in beeld is bij Oranje. "Ik had hem altijd meegenomen", begint Driessen stellig in de podcast Kick-off. "Qua creativiteit... Het is gewoon over tussen Veerman en Ronald Koeman."

"Als je Koeman één keer op zo'n manier in de steek laat, dan rekent hij dat af", legt Driessen uit. "Dan ben je onbetrouwbaar voor hem en dat is het geval geweest. Daarom is Veerman na het EK ook nooit meer opgeroepen."

Volgens de journalist ligt dat vooral aan de strikte aanpak van Koeman, die volgens hem niet snel terugkomt op zijn beslissingen. "Ik heb hem ook meegemaakt als trainer van Ajax, zo hard is Koeman gewoon. Hij is gewoon niet van zijn pad te brengen", besluit Driessen.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"

0
Oranje-fans in de Johan Cruijff ArenA

Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Nederlands elftal Ronald Koeman Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"

Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!

Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"

Weghorst ambitieus: "Ik ben lang van huis, 45 dagen tot de finale"

Erik ten Hag biecht op: "Dat heb ik van Marc Overmars geleerd"

Weghorst zet vraagtekens bij rol: "Ben ik het nooit mee eens"

'Kenny Tete moest het afleggen': "Bondscoach moest bakzeil halen"

Ajax ziet regelwijziging Eredivisie: "Kan je thuisrecht verliezen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws