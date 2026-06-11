Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"
Valentijn Driessen vindt dat Joey Veerman eigenlijk gewoon bij de selectie van het Nederlands elftal had moeten zitten. In de podcast Kick-off geeft hij aan dat Oranje volgens hem creativiteit mist op het middenveld en dat de PSV-speler daarin een logische toevoeging zou zijn geweest.
Driessen is duidelijk in zijn oordeel over de situatie rond Veerman en bondscoach Ronald Koeman en legt uit waarom de middenvelder al langere tijd niet meer in beeld is bij Oranje. "Ik had hem altijd meegenomen", begint Driessen stellig in de podcast Kick-off. "Qua creativiteit... Het is gewoon over tussen Veerman en Ronald Koeman."
"Als je Koeman één keer op zo'n manier in de steek laat, dan rekent hij dat af", legt Driessen uit. "Dan ben je onbetrouwbaar voor hem en dat is het geval geweest. Daarom is Veerman na het EK ook nooit meer opgeroepen."
Volgens de journalist ligt dat vooral aan de strikte aanpak van Koeman, die volgens hem niet snel terugkomt op zijn beslissingen. "Ik heb hem ook meegemaakt als trainer van Ajax, zo hard is Koeman gewoon. Hij is gewoon niet van zijn pad te brengen", besluit Driessen.
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Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"
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