Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Driessen: "Kroes en Heitinga zijn hem liever kwijt dan rijk"

Amber
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Valentijn Driessen spaart Brian Brobbey allerminst in zijn column voor De Telegraaf. De spits van Ajax lijkt deze zomer alsnog te vertrekken en volgens de journalist is dat 'een verlossing voor beide partijen'.

"Technisch directeur Alex Kroes en trainer John Heitinga zijn de zelfopgeleide 23-jarige spits liever kwijt dan rijk", schrijft Driessen. "Ze gaan voor de tien jaar oudere Wout Weghorst. Zoveel is duidelijk."

De journalist wijst erop dat Ajax normaal gesproken altijd kiest voor een eigen jeugdproduct, maar begrijpt in dit geval de keuze om Brobbey voor zo’n 25 miljoen euro te verkopen. "Brobbey betekende de afgelopen drieënhalf jaar sportief te weinig voor Ajax. Met als dieptepunt het afgelopen seizoen met vier doelpunten en drie assists in dertig competitieduels. Een scheiding is voor beide partijen het beste."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Volgens Driessen zegt ook de huidige interesse voor Brobbey genoeg over zijn situatie. "Dat bij Ajax de voorkeur uitgaat naar Weghorst en dat de interesse voor Brobbey zo laat op gang komt en afkomstig is van clubs als Rennes, Lille, Sunderland en VfB Stuttgart vertelt het verhaal van de neerwaartse sportieve spiraal waarin zijn carrière zich beweegt."

Daar komt bij dat Brobbey ook bij het Nederlands elftal uit beeld is geraakt. "Ook bij Oranje zag bondscoach Ronald Koeman hem laatst niet meer staan. Met die wetenschap is het knap als Ajax de gevraagde transfersom van 25 miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage, kan ontvangen."

Gerelateerd:
Nemanja Matic

'Ajax kan clubloze Nemanja Matic vergeten na akkoord in Italië'

0
Carlos Soler

'Ajax heeft oogje op PSG-speler, maar geen sprake van transfer'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd