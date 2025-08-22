Driessen: "Kroes en Heitinga zijn hem liever kwijt dan rijk"

Valentijn Driessen spaart Brian Brobbey allerminst in zijn column voor De Telegraaf . De spits van Ajax lijkt deze zomer alsnog te vertrekken en volgens de journalist is dat 'een verlossing voor beide partijen'.

De journalist wijst erop dat Ajax normaal gesproken altijd kiest voor een eigen jeugdproduct, maar begrijpt in dit geval de keuze om Brobbey voor zo’n 25 miljoen euro te verkopen. "Brobbey betekende de afgelopen drieënhalf jaar sportief te weinig voor Ajax. Met als dieptepunt het afgelopen seizoen met vier doelpunten en drie assists in dertig competitieduels. Een scheiding is voor beide partijen het beste."

Volgens Driessen zegt ook de huidige interesse voor Brobbey genoeg over zijn situatie. "Dat bij Ajax de voorkeur uitgaat naar Weghorst en dat de interesse voor Brobbey zo laat op gang komt en afkomstig is van clubs als Rennes, Lille, Sunderland en VfB Stuttgart vertelt het verhaal van de neerwaartse sportieve spiraal waarin zijn carrière zich beweegt."

Daar komt bij dat Brobbey ook bij het Nederlands elftal uit beeld is geraakt. "Ook bij Oranje zag bondscoach Ronald Koeman hem laatst niet meer staan. Met die wetenschap is het knap als Ajax de gevraagde transfersom van 25 miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage, kan ontvangen."