Driessen geniet van Ajax-speler: "Hij is aan de bal heel goed"

Valentijn Driessen was zondag onder de indruk van Matheus. De Braziliaanse doelman debuteerde tegen Go Ahead Eagles voor Ajax.

Matheus hield zijn doel schoon en kan op complimenten rekenen van Driessen. "Hij beviel mij uitstekend. Pasveer is natuurlijk heel goed voor de organisatie, maar echt in gevaar zijn Ajax en Matheus niet gekomen. Met een beetje geluk hebben we hier misschien wel de nieuwe eerste keeper van Ajax voor volgend seizoen gezien", vertelt hij in een video-item van de Telegraaf.

Volgens Driessen past de 32-jarige stopper goed bij Ajax. "Hij is aan de bal heel goed, kan een aardig balletje stoppen en durft uit zijn goal te keepen. Wat dat betreft is het echt een Ajax-keeper. Hij raakt absoluut niet in paniek", merkt de journalist op. "Ajax heeft een optie tot koop bij Braga, ik denk dat je die heel snel moet lichten. Hij maakte een uitstekende indruk."