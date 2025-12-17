Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen looft Ajax-target: "Je ziet aan alles dat hij goed is"

Joram
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Valentijn Driessen is zeer enthousiast over Ajax-target Stije Resink. De middenvelder van FC Groningen was afgelopen weekend opnieuw van grote waarde voor de Trots van het Noorden, met twee doelpunten in de wedstrijd tegen FC Volendam.

"Die vond ik heel goed spelen", zegt Driessen bij de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Die jongen komt nu steeds meer in de publiciteit en iedereen heeft de schijnwerpers op hem gericht, maar hij doet het gewoon weer. Het was weliswaar tegen FC Volendam, maar je ziet aan de hele houding van die jongen en de manier waarop hij speelt, dat het een heel goede speler is, linksbenig, rechtsbenig..."

Driessen plaatst wel een kanttekening. "Het is wel FC Groningen, dus dat is afwachten. Valente was ook een speler van FC Groningen en hij doet het nu ook heel goed", aldus Valentijn Driessen over Stije Resink.

Gerelateerd:
Aad de Mos

Aad de Mos wijst naar NEC - Ajax: "Daar staat het mes op de keel"

0
Fred Grim

Grim onthult basisspeler bij Ajax voor bekerduel: "Hij speelt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd