Driessen looft Ajax-target: "Je ziet aan alles dat hij goed is"

Valentijn Driessen is zeer enthousiast over Ajax-target Stije Resink. De middenvelder van FC Groningen was afgelopen weekend opnieuw van grote waarde voor de Trots van het Noorden, met twee doelpunten in de wedstrijd tegen FC Volendam.

"Die vond ik heel goed spelen", zegt Driessen bij de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Die jongen komt nu steeds meer in de publiciteit en iedereen heeft de schijnwerpers op hem gericht, maar hij doet het gewoon weer. Het was weliswaar tegen FC Volendam, maar je ziet aan de hele houding van die jongen en de manier waarop hij speelt, dat het een heel goede speler is, linksbenig, rechtsbenig..."

Driessen plaatst wel een kanttekening. "Het is wel FC Groningen, dus dat is afwachten. Valente was ook een speler van FC Groningen en hij doet het nu ook heel goed", aldus Valentijn Driessen over Stije Resink.