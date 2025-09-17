Driessen looft oud-Ajacied: "Een van de beste van de wereld"

Valentijn Driessen heeft niets dan lof over voor Ryan Gravenberch. De Oranje-international is volgens de journalist van De Telegraaf een van de beste middenvelders van de wereld.

Afgelopen weekend won Liverpool met 0-1 van Burnley en Gravenberch blonk wederom uit. "Die gozer was zo verschrikkelijk goed", stelt Driessen bij Vandaag Inside. "Het is zo jammer dat hij dat niet in het Nederlands elftal laat zien."

"Maar dan moet Ronald Koeman hem wel de ruimte geven", vindt de journalist. "Dan doet Frenkie de Jong een keer niet mee, en dan denk je: zet Gravenberch op die plek, want daar speelt hij bij Liverpool ook ongeveer. Maar dan zit Gravenberch op de bank..."

Tegen Litouwen bijvoorbeeld, was het Jerdy Schouten die de voorkeur kreeg. "Dat is doodzonde", aldus Driessen. "Want Gravenberch is echt een topspeler, één van de beste middenvelders ter wereld."