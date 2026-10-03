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Driessen looft oud-Ajacied: "Groot verschil met Van Bommel"

Sara
bron: Kick-Off
Ruben van Bommel in Oranje
Ruben van Bommel in Oranje Foto: © Pro Shots

Noa Lang zorgde donderdagavond met zijn invalbeurt tegen Griekenland voor de verandering die Xavi Hernandez wilde zien na de rust. In de podcast Kick-off, van De Telegraaf praten Mike Verweij en Valentijn Driessen lovend over zijn optreden.

De aanvaller kwam na rust binnen de lijnen. "Hij speelde erg goed tegen Griekenland. Alsof hij nooit is weggeweest", zegt Verweij. Zijn houding staat hem aan. "Dan staat hij na afloop ook weer met heel veel bravoure voor de camera. Ik vind dat wel mooi. Hij speelt iedereen dronken."

Verweij voegt toe dat het zonde is dat de oud-Ajacied afgelopen seizoen bij Napoli nauwelijks aan spelen toekwam. "Het is zo zonde dat deze jongen bij Napoli een heel jaar heeft weggegooid. Als Lang ergens constant mag spelen, weet ik zeker dat het een fantastische meerwaarde is. Ook voor de topcompetities in Europa."

Ook Driessen is lovend over de buitenspeler. "Het was een groot verschil met Van Bommel in de eerste helft. Lang maakt er een hele andere wedstrijd van. Hij was totaal niet onder de indruk van de ambiance van het stadion. Hij heeft gewoon schijt aan alles. En dat werkt erg goed."

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