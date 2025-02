Driessen lovend: "Hij liet zien over Ajax-trekjes te beschikken"

"Na armoedige zeges op Almere City FC, Sparta en RKC en drie punten met wat kunst- en vliegwerk en geluk bij Heerenveen en Fortuna Sittard waren tegen Heracles Almelo de contouren van een ouderwets Ajax zichtbaar", opent Driessen op de website van De Telegraaf. "Uiteraard met de kanttekening dat de Heraclieden vijftiende in de Eredivisie staan."

De journalist zag Ajax een 'souvereine 4-0 overwinning' boeken. "Als extra toetje werden de fans in de Johan Cruijff ArenA bij 4-0 getrakteerd op drie jonge, min of meer zelfopgeleide talenten zoals zo vaak is gebeurd in de historie van Ajax", doelt Driessen op debutanten Rayane Bounida en Sean Steur.

"Farioli liet zien over Ajax-trekjes te beschikken. De Italiaan sprak vaak over het Ajax-DNA, maar bracht het weinig in praktijk. Hopelijk gaat hij op de ingeslagen Ajax-weg door. Want ook daarmee kan het huidige Ajax concurrent PSV onttronen als landskampioen", zo klinkt het.

Driessen vervolgt: "Farioli zou er tegelijk het wijdverbreide misverstand mee uit de wereld helpen dat de Ajax-manier, al decennialang nationaal en internationaal succesvol, uit de tijd is. Met een mix van jonge en oude spelers uit de opleiding spelend volgens de Ajax-filosofie kan je nog steeds prijzen winnen."