Driessen lovend over Ajacied: "Volgend seizoen vast in Ajax 1"

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn enthousiast over Ajax-doelman Matheus, die tegen Go Ahead Eagles zijn debuut maakte en direct werd uitgeroepen tot Man of the Match. In Kick-Off laat Driessen weten dat Ajax met Matheus mogelijk de keeper voor volgend seizoen al binnen heeft.

"Ik denk dat we de nieuwe keeper van Ajax 1 hebben gezien, voor volgend seizoen", meent Driessen. "Want het was een uitstekende keeper. Hij had ook de lengte, de presence, het lef. Ik vond het echt een Ajax-keeper pur sang. Wat dat betreft is het goed dat je een keeperstrainer hoofdtrainer hebt gemaakt bij Ajax, want je weet nu in ieder geval dat ze een heel goede keeper hebben aangesteld."

"Ik vind het ongelooflijk dat Braga hem heeft laten gaan", vervolgt Driessen zijn relaas. "Maar dat schijnt vanwege de nieuwe eigenaar te zijn." Ook Verweij is enthousiast over de doelman, die in de winterse transferperiode naar Amsterdam kwam en tegen Go Ahead Eagles Remko Pasveer verving. "Hij zat daar niet helemaal meer op zijn plek, maar Ajax heeft de kans om hem te kopen voor 2,5 miljoen euro. Als je kijkt naar het feit dat je Ramaj hebt gekocht voor vijf miljoen euro, dan is het een koopje."