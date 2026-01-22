Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Driessen lyrisch over oud-Ajacied: "Hij speelde echt geweldig"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is lyrisch over Sven Botman. De voormalig Ajacied maakte woensdagavond een uitstekende indruk tegen PSV. 

Botman won met Newcastle United met 3-0 van PSV. "Hij speelde echt geweldig", reageert Driessen in een video-item van de Telegraaf op het optreden van Botman. "Ik vond het vooral goed dat hij alles vooruit probeerde te spelen. Hij probeerde onder de druk uit te spelen, via de combinatie of met een versnelling. Hij zocht nooit zijn keeper op, terwijl dat wel makkelijk kan zijn. Zo speelde hij helemaal niet."

De 26-jarige Nederlander kampte met het nodige blessureleed, maar is een zeer gewaardeerde kracht in Engeland. "Ik vond hem echt geweldig spelen, zeker als je weet dat hij lang geblesseerd is geweest. Als je dan zo rustig blijft... Dit is een Nederlandse verdediger zoals je hem graag ziet", oordeelt Driessen. "Die in de opbouw meedoet en altijd rustig blijft."

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Marciano Vink

Vink over CL-duels Ajax: "Ze hebben nergens iets laten liggen"

0
Ronald de Boer

Ronald de Boer is kritisch op Ajacied: "Een doorn in het oog"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Sven Botman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties