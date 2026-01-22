Driessen lyrisch over oud-Ajacied: "Hij speelde echt geweldig"

Botman won met Newcastle United met 3-0 van PSV. "Hij speelde echt geweldig", reageert Driessen in een video-item van de Telegraaf op het optreden van Botman. "Ik vond het vooral goed dat hij alles vooruit probeerde te spelen. Hij probeerde onder de druk uit te spelen, via de combinatie of met een versnelling. Hij zocht nooit zijn keeper op, terwijl dat wel makkelijk kan zijn. Zo speelde hij helemaal niet."

De 26-jarige Nederlander kampte met het nodige blessureleed, maar is een zeer gewaardeerde kracht in Engeland. "Ik vond hem echt geweldig spelen, zeker als je weet dat hij lang geblesseerd is geweest. Als je dan zo rustig blijft... Dit is een Nederlandse verdediger zoals je hem graag ziet", oordeelt Driessen. "Die in de opbouw meedoet en altijd rustig blijft."