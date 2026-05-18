Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"
Valentijn Driessen heeft gehakt gemaakt van Ajax. De journalist vindt dat de Amsterdammers het slechtste seizoen ooit draaien.
Ajax had zondag tegen SC Heerenveen nog een kans om vierde te worden, maar speelde 0-0 gelijk. "Zo slecht heb ik nog nooit gezien", reageert Driessen in een video-item van de Telegraaf. "Deze wedstrijd is symptomatisch voor het hele seizoen."
De Amsterdammers moeten deze week nog aan de bak in de play-offs. "Dit kan weleens een nachtmerrie worden voor Ajax. Een jaar zonder Europees voetbal", vervolgt Driessen. "De spelers geven niet alles. Vorige week heeft Óscar García ze volledig afgebrand door te zeggen dat ze niet goed genoeg zijn voor Ajax en je zag dat de spelers niet meer voor deze Spanjaard door het vuur gingen, zoals ze dat de eerste wedstrijd wel deden."
Driessen meent dat Ajax een jaar zonder Europees voetbal niet kan gebruiken. "De inkomsten, zelfs die van de Conference League, hebben ze gewoon hard nodig in Amsterdam. Ik denk dat dit het slechtste seizoen is dat ik ooit gezien heb van Ajax. Ik kan me niet herinneren dat Ajax zich niet geplaatst heeft voor Europees voetbal. Zo slecht heb ik nog nooit gezien. Er zit gewoon helemaal niets in", besluit hij.
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"
Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen
'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'
Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"
Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"
FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"
FC Groningen mist Taha tegen Ajax door opmerkelijke schorsing
Maas Willemsen baalt van waterballet: "Wij waren beter dan Ajax"
Bruggink na SC Heerenveen-Ajax: "Dit sloeg helemaal nergens op"
'FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor duel met Ajax'
Peter Bosz reageert: "Of Ajax mij heeft proberen te polsen?"
Garcia krijgt vraag over toekomst bij Ajax: "Wat denk je zelf?"
Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"
'Groep Ajax-fans valt vijf Feyenoord-supporter aan': "Heel triest"
Klaverboer na waterballet met Ajax: "Heb dit nog nooit meegemaakt"
Tika de Jonge legt uit: "Ik hoopte al op Ajax als tegenstander"
Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"
Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"
Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"
VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"
Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"
Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"
'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'