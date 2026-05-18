Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"

bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen heeft gehakt gemaakt van Ajax. De journalist vindt dat de Amsterdammers het slechtste seizoen ooit draaien.

Ajax had zondag tegen SC Heerenveen nog een kans om vierde te worden, maar speelde 0-0 gelijk. "Zo slecht heb ik nog nooit gezien", reageert Driessen in een video-item van de Telegraaf. "Deze wedstrijd is symptomatisch voor het hele seizoen."

De Amsterdammers moeten deze week nog aan de bak in de play-offs. "Dit kan weleens een nachtmerrie worden voor Ajax. Een jaar zonder Europees voetbal", vervolgt Driessen. "De spelers geven niet alles. Vorige week heeft Óscar García ze volledig afgebrand door te zeggen dat ze niet goed genoeg zijn voor Ajax en je zag dat de spelers niet meer voor deze Spanjaard door het vuur gingen, zoals ze dat de eerste wedstrijd wel deden."

Driessen meent dat Ajax een jaar zonder Europees voetbal niet kan gebruiken. "De inkomsten, zelfs die van de Conference League, hebben ze gewoon hard nodig in Amsterdam. Ik denk dat dit het slechtste seizoen is dat ik ooit gezien heb van Ajax. Ik kan me niet herinneren dat Ajax zich niet geplaatst heeft voor Europees voetbal. Zo slecht heb ik nog nooit gezien. Er zit gewoon helemaal niets in", besluit hij. 

