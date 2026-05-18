Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"

Ajax had zondag tegen SC Heerenveen nog een kans om vierde te worden, maar speelde 0-0 gelijk. "Zo slecht heb ik nog nooit gezien", reageert Driessen in een video-item van de Telegraaf. "Deze wedstrijd is symptomatisch voor het hele seizoen."

De Amsterdammers moeten deze week nog aan de bak in de play-offs. "Dit kan weleens een nachtmerrie worden voor Ajax. Een jaar zonder Europees voetbal", vervolgt Driessen. "De spelers geven niet alles. Vorige week heeft Óscar García ze volledig afgebrand door te zeggen dat ze niet goed genoeg zijn voor Ajax en je zag dat de spelers niet meer voor deze Spanjaard door het vuur gingen, zoals ze dat de eerste wedstrijd wel deden."