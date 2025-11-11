Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Bjorn
bron: De Telegraaf

Valentijn Driessen is niet zo te spreken over de vroege trainerswisselingen in de Eredivisie. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft het vaak weinig effect om een trainer te ontslaan. Zo verloor Ajax afgelopen weekend na het ontslag van John Heitinga met 2-1 bij FC Utrecht.

"Ajax zit in een hoek waarin een hele hoop klappen vallen, dan maakt het eigenlijk niet uit of Fred Grim nou op de bank zit of John Heitinga", reageert Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Je zou verwachten dat een trainer wel een bepaalde invloed heeft. Ze willen graag wat verder en dat het voetbal zich ontwikkelt, maar dat kan je niet van Fred Grim verwachten in drie dagen tijd."

"Soms zou je een reactie van een ploeg verwachten, maar dat vond ik het ook niet echt", vervolgt Driessen over FC Utrecht - Ajax. "Er stond niet echt een hele andere ploeg op het veld. Grim hield ook vast aan bijna het hele elftal waar ook John Heitinga mee zou spelen. Hier en daar wel een kleine aanpassen, maar je kan ook niet ineens verwachten dat ze de pannen van het dak spelen."

Driessen wijst dan naar de situatie bij FC Twente, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen Telstar. "Sommige traininerswisselingen pakken iets anders uit. Onder andere bij FC Twente aanvankelijk. Dat ebt nu ook weg. Bij Heracles sowieso nu nog, maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van je spelers."

