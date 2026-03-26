Driessen meent: "Ajax zit waarschijnlijk niet op hem te wachten"

Het is nog altijd onduidelijk of Wesley Sneijder in de toekomst een functie krijgt bij Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt de situatie besproken door Valentijn Driessen en Mike Verweij, die allebei vraagtekens zetten bij de mogelijke samenwerking.

Volgens Verweij moet Sneijder eerst zelf duidelijk maken hoeveel tijd hij daadwerkelijk in een rol bij Ajax wil steken. Pas daarna kan de club bepalen of er een passende functie is. "Ik denk dat Wesley eerst moet aangeven hoeveel uur hij aan Ajax wil gaan besteden. Als dat twee uur is, dan kun je niet zo heel veel doen. In welke rol moeten ze je dan inzetten? Is hij bereid om dertig of veertig uur per week in Ajax te gaan stoppen?", vraagt de Ajax-watcher zich hardop af.

Verweij vindt dat Ajax pas daarna kan bepalen welke functie bij hem past en dat daar ook verantwoordelijkheden bij horen. "Dat zal eerst duidelijk moeten worden. Daarna moet Ajax gaan kijken welke functie ze voor hem hebben. Je kan niet zeggen: Laat me dit en dat maar doen. Dan heb je ook je verantwoordelijkheden. Ik ben benieuwd of ze dat gaan doen."

Valentijn Driessen denkt dat het feit dat het zo lang duurt, veel zegt over de situatie. Volgens hem zou een samenwerking allang rond zijn als beide partijen echt met elkaar verder wilden. "Dit is een never ending story. Als Sneijder zich aandient, ga je snel met elkaar om de tafel. Als je al een idee voor volgend jaar hebt, moet je dat kunnen regelen. Dat gebeurt niet, dus daar zit een bepaalde frictie."

Volgens Driessen zou Ajax mogelijk twijfelen om openlijk te zeggen dat ze Sneijder niet nodig hebben. "Dat kan bijna niet anders, want anders was het allang gebeurd. Ik hoorde hem eens zeggen dat hij iets ‘tussen de bestuurskamer en het eerste elftal’ wilde gaan doen. Dan weet je heel snel of je dat wel of niet wil als Ajax zijnde. Maar ik denk dat Ajax een beetje bang is om te zeggen: We hebben Wesley niet nodig, want ze zitten waarschijnlijk niet op hem te wachten. Anders hadden ze hem wel al binnengehaald", aldus de journalist.