Driessen onthult transfernieuws: "Die gaat Ajax kwijtraken..."

Johan Derksen vraagt zich hardop af: "Dacht die man nou dat hij kampioen van Nederland werd?" Driessen reageert fel: "Volgens mij dacht hij dat hij in de WK-finale de winnende goal had gemaakt! Zo stond hij te roepen en te schreeuwen. Dit gaat echt helemaal nergens over. De eerste twee kansen zijn gewoon voor Sparta. Daarna schiet Sparta gewoon een bal in eigen goal. Daarna gaat wel wat beter lopen, maar daarvoor was het niet veel."

Ook René van der Gijp mengt zich in het gesprek: "Met die twee backs heeft Garcia wel een hoop onrust weggehaald." Driessen is het daar deels mee eens: "Dat had hij wel goed gedaan. Zeker die Japanner kan goed voetballen, maar hij is heel lang geblesseerd geweest, hij heeft twee jaar niet gevoetbald. Als je dat vergelijkt met Wijndal. En Godts is een speler die ze natuurlijk kwijtraken", besluit de journalist.