Driessen met vreemde rekensom bij Ajax: "Treurige constatering"

Ajax boekte tegen FC Volendam een zakelijke 2-0 overwinning, maar volgens Valentijn Driessen viel er nog genoeg op aan te merken. De journalist zag hoe de ploeg van trainer Fred Grim te nonchalant omsprong met de vele kansen en vond het duel in de Johan Cruijff ArenA uiteindelijk weinig indrukwekkend.

"De ploeg van Fred Grim ging te vrijblijvend om met de vele kansen", vindt Valentijn Driessen. Ajax had het duel volgens hem nooit mogen laten aankomen op de goals van Baas. Met Mika Godts, Kasper Dolberg en Rayane Bounida voorin verwacht je ook doelpuntenproductie voorin.

"Tegen FC Volendam had Ajax zonder Baas blijven steken op een gelijkspel. Dat was uiteindelijk op deze dag op kantoor toch wel een treurige constatering. Tegen Olympiakos zal het beter moeten", zo citeert FCUpdate de woorden van Driessen.