Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen denkt niet dat Ko Itakura na Ajax nog een grote stap omhoog gaat maken. Volgens de journalist zit de Japanse verdediger al redelijk aan zijn plafond. 

Ajax betaalde afgelopen zomer iets meer dan tien miljoen euro voor Itakura, die een van de sterkhouders in de achterhoede moet worden. “Hij doet het naar behoren", erkent Driessen in Kick-off van de Telegraaf, "maar hij heeft ook bij FC Groningen en Borussia Mönchengladbach gezeten. Dat is natuurlijk geen topverdediger en dat wordt hij ook niet."

Voor Ajax is Itakura een welkome versterking, vindt Driessen. “Hij kan prima mee op dit niveau en kan ook zijn teamgenoten coachen en op hun plaats zetten. Hij helpt de jonge spelers, dat is goed", aldus de journalist, "maar die verkoopt Ajax straks niet aan FC Barcelona, Real Madrid of Manchester United."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Lucas Rosa in duel met Ruben van Bommel

Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"

0
John Heitinga

Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd