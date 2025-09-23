Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"

Valentijn Driessen denkt niet dat Ko Itakura na Ajax nog een grote stap omhoog gaat maken. Volgens de journalist zit de Japanse verdediger al redelijk aan zijn plafond.

Ajax betaalde afgelopen zomer iets meer dan tien miljoen euro voor Itakura, die een van de sterkhouders in de achterhoede moet worden. “Hij doet het naar behoren", erkent Driessen in Kick-off van de Telegraaf, "maar hij heeft ook bij FC Groningen en Borussia Mönchengladbach gezeten. Dat is natuurlijk geen topverdediger en dat wordt hij ook niet."

Voor Ajax is Itakura een welkome versterking, vindt Driessen. “Hij kan prima mee op dit niveau en kan ook zijn teamgenoten coachen en op hun plaats zetten. Hij helpt de jonge spelers, dat is goed", aldus de journalist, "maar die verkoopt Ajax straks niet aan FC Barcelona, Real Madrid of Manchester United."