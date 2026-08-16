Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"
Valentijn Driessen denkt dat Ajax Mika Godts erg gaat missen. De journalist vindt de Amsterdammers te afhankelijk van de vleugelaanvaller.
Godts deed donderdag niet mee tegen Shelbourne en is nu vertrokken naar Paris Saint-Germain. "Je ziet wel de armoede bij Ajax zonder Godts", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Als je de wedstrijden tegen Shelbourne met en zonder Godts zag en het uur tegen PEC zonder hem en het halfuur met hem… Dat zijn wel spelers die het verschil kunnen maken bij Ajax."
Volgens Driessen is het vertrek van Godts op het veld wel een probleem voor Ajax. "Het wordt heel moeilijk om Godts op te volgen en tot dusver is het nog niet geweldig wat er binnen is gekomen", oordeelt hij. "Het zijn geen verschilmakers. Brandt is een goede speler, maar wat eromheen hangt…"
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