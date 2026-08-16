Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen denkt dat Ajax Mika Godts erg gaat missen. De journalist vindt de Amsterdammers te afhankelijk van de vleugelaanvaller. 

Godts deed donderdag niet mee tegen Shelbourne en is nu vertrokken naar Paris Saint-Germain. "Je ziet wel de armoede bij Ajax zonder Godts", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Als je de wedstrijden tegen Shelbourne met en zonder Godts zag en het uur tegen PEC zonder hem en het halfuur met hem… Dat zijn wel spelers die het verschil kunnen maken bij Ajax."

Volgens Driessen is het vertrek van Godts op het veld wel een probleem voor Ajax. "Het wordt heel moeilijk om Godts op te volgen en tot dusver is het nog niet geweldig wat er binnen is gekomen", oordeelt hij. "Het zijn geen verschilmakers. Brandt is een goede speler, maar wat eromheen hangt…"

Gerelateerd:
Ruben den Uil

Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"

0
Michel in het Tolka Park Stadium

Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"

Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"

Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis

Ajax dacht aan voormalig PSV'er: "Spraken met Jordi Cruijff"

FOTO'S | Ajax komt in Parijs met groot spandoek voor Mika Godts

Vahle twijfelt over Ajax-transfer: "Weet niet of het de beste stap is"

Godts dolblij met transfer: "Het is de beste club ter wereld"

Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij wil weg bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws