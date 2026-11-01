Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"
Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van Ajax. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond van AZ, maar de journalist vond het niet overtuigend.
De vreugde was groot bij Ajax, dat sinds 2021 niet meer had gewonnen van AZ. "Een kinderhand is snel gevuld", reageert Driessen bij De Telegraaf. "Winnen van AZ na vijf jaar op zo'n manier, dan gaat de vlag uit en loopt iedereen de polonaise."
Driessen vond het optreden van de ploeg van Míchel helemaal niet spetterend. "Met Julian Brandt ging het nog wel en zag het er nog behoorlijk uit, maar toen hij wegviel, viel eigenlijk heel Ajax weg", zag de journalist zaterdag. De Duitse middenvelder raakte geblesseerd.
Tolu Arokodare was opnieuw belangrijk en maakte de winnende treffer. "In de lucht is hij gewoon onklopbaar, maar ik denk dat tegenstanders zich daar heel snel op zullen instellen", verwacht Driessen. "Dan moet ik nog zien of Tolu het doelpuntengemiddelde volhoudt."
Driessen is op zijn beurt complimenteus voor Abdellah Ouazane, die niet voor het eerst indruk maakte. "Hij brengt nog een beetje individuele kwaliteiten met zich mee, die doorslaggevend kunnen zijn in wedstrijden zoals tegen AZ. Maar verder viel het me toch zwaar tegen."
Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"
Tolu openhartig over Míchel: "Jullie zullen het nooit begrijpen"
Bemoeit Jordi Cruijff zich met de opstelling? "Ik snap dat wel"
Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"
Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"
Kraay jr. heeft nieuwtje over Míchel: "Begrepen van de perschefs"
Tolu maakt opnieuw veel indruk: "Haaland doet dat ook vaak"
Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"
Wijndal ziet oude bekende: "Heb een goede band kunnen houden"
Ajax O16 loopt finale Messi Cup mis na nederlaag in halve finale
AZ onder de indruk van Tolu: "Ik probeerde echt alles te doen"
Berghuis maakt rentree voor Ajax: "Ik wist waar ik aan toe was"
Tolu over Ajax-speler: "Je zou hem zo een klap willen verkopen"
Míchel komt met blessure-update Brandt: "Hij kent zijn eigen lichaam"
El Ahmadi kraakt Ajacied: "Begrijp nu dat hij niet is geslaagd"
Bruggink schrok van Ajax-niveau: "Heel ver af van de filosofie"
Ajax verslaat AZ na spannend duel met spaarzaam aantal kansen
Leonardo beter dan Tolu? "Reden om hem een basisplek te geven"
Seedorf geïrriteerd: "Ik vind het eerlijk gezegd krankzinnig"
'Marcos Leonardo op zijspoor': "Soms verdriet en beetje boos"
Ajax maakt opstelling bekend voor belangrijke kraker tegen AZ
Driessen fileert Ajacied: "Hij wordt nooit de vaste linksback"
Ajax treft AZ: "Misschien wel grootste duel van het seizoen"
'Sjaak Swart in Ajax-skybox gespot met 'buitenlandse spion''
Davy Klaassen raadselachtig over clash met AZ: "Dat zien we zo"
Lucas Rosa staat deel van salaris bij Ajax af: "Een mooi gebaar"
Tolu Arokodare over Ajax-collega: "Dat vind ik enorm vervelend..."
Hélène Hendriks over oud-Ajacied: "Denk dat hij het lekker vindt om..."
Wijndal nog altijd bij Ajax: "Club stond open voor een vertrek"
Maxwell blikt terug op Ajax-tijd: "Gaf me vertrouwen in mijn spel"