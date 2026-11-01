Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van Ajax. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond van AZ, maar de journalist vond het niet overtuigend.

De vreugde was groot bij Ajax, dat sinds 2021 niet meer had gewonnen van AZ. "Een kinderhand is snel gevuld", reageert Driessen bij De Telegraaf. "Winnen van AZ na vijf jaar op zo'n manier, dan gaat de vlag uit en loopt iedereen de polonaise."

Driessen vond het optreden van de ploeg van Míchel helemaal niet spetterend. "Met Julian Brandt ging het nog wel en zag het er nog behoorlijk uit, maar toen hij wegviel, viel eigenlijk heel Ajax weg", zag de journalist zaterdag. De Duitse middenvelder raakte geblesseerd.