Driessen niet overtuigd van ex-Ajacied: "Niet te vergelijken met Lang"

Driessen gaf tegenover Het Nieuwsblad ruiterlijk toe de wedstrijd niet te hebben gezien. "Maar ik heb wel de verhalen gehoord, onder andere over onze grote vriend Forbs. Ik las dat hij twee enorme kansen heeft gemist. Maar ook dat hij vlak voor tijd een belangrijk doelpunt maakte, de 2-2", reageert hij. Nadat hem beelden werden voorgelegd van het doelpunt en enkele gemiste en gecreëerde kansen, bleef Driessen terughoudend. "Nou, heel goed. Dat heeft hij bij Ajax nooit laten zien. Maar het was wel vooral in de omschakeling, hè. En het blijft ook vóórronde Champions League en Salzburg. Ze werden toch al even geen kampioen meer en vorig jaar eindigden ze bijna laatste in de League Phase, met amper drie punten, die het tegen Feyenoord pakte."

De journalist vindt nog steeds dat Ajax een uitstekende deal heeft gedaan door Forbs te verkopen. "Ik heb Ajax ook uitgebreid gefeliciteerd omdat het hem voor zoveel geld heeft kunnen verkopen. 6 miljoen voor een speler die zo weinig kan, dat is een heel goeie deal. Heel België staat nu op z’n kop omdat hij één belangrijke goal maakte, maar de echte Carlos Forbs krijgen ze nog wel te zien. Of níét te zien", sneert hij.

Driessen noemt Forbs "een enorme opportunist" en ziet geen enkele reden voor vergelijkingen met een andere oud-Ajacied. "Iemand van goud of van ijzer: het kan een keer goed vallen, maar het is ook vaak helemaal niks. Hij is razendsnel, dat zeker. Maar voetbal wordt ook met een bal gespeeld en die vergeet hij nog wel eens", stelt hij. "Althans, zo kennen wíj hem. Wat hij in Brugge gaat doen, dat moeten we nog zien. Maar je moet hem zeker niet vergelijken met Noa Lang, want diens intrinsieke kwaliteiten zijn vele malen groter dan die van Forbs."