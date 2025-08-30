Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

PSV gaat zich op korte termijn versterken met voormalig Ajacied Anass Salah-Eddine. Journalist Mike Verweij denkt echter dat de Eindhovenaren beter voor Souffian El Karouani hadden kunnen gaan, die een transfer van FC Utrecht naar Spartak Moskou in het water zag vallen.

"PSV zal een groot deel van zijn miljoenensalaris moeten overnemen, daar komt een optie tot koop bij en misschien ook nog een huursom. In dat geval was ik als PSV zijnde voor Souffian El Karouani gegaan", stelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "PSV moet óók dat salaris van El Karouani betalen, Mike, countert Valentijn Driessen. "En dat ligt in Moskou veel hoger dan in Eindhoven."

"Die Manfred Ugalde gaat ook niet voor niets naar Rusland", gaat Driessen verder, maar hij overtuigt de Ajax-watcher nog niet helemaal. "Nu wordt een beetje de indruk gewekt alsof Salah-Eddine contributie gaat betalen bij PSV. Die heeft ook een miljoenensalaris", vervolgt Verweij weer, waarop Driessen inhaakt. "Ja, maar het is veel minder dan er in Rusland betaald wordt."

"En ik moet ook zeggen dat ik El Karouani aanvallend echt heel goed vind, maar je hebt wel een beetje het Wijndal-gevoel bij hem, want verdedigend is het niet veel", vervolgt hij. "Verdedigend laat hij nog wel wat steken vallen. Salah-Eddine vind ik ook een hele zwakke verdediger. Er staat geen kerel, geen vent", aldus Driessen.