Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hij is niet afgetraind"

Aan tafel bij Vandaag Inside worden de heren het niet eens over voormalig Ajacied Mohamed Ihattaren. De voetballer speelde een goede wedstrijd met Fortuna tegen NEC en Johan Derksen is enthousiast geworden.

"Ik zag tot mijn grote genoegen dat Ihattaren eraan komt. Die deed het leuk", begint Derksen aan tafel bij Vandaag Inside. "Die deed het hartstikke goed, man", reageert René van der Gijp. Vervolgens geeft Derksen aan niet te hebben verwacht dat Ihattaren indruk zou maken bij Fortuna. "Ik had er totaal geen vertrouwen in."

Valentijn Driessen zit ook aan tafel, maar hij is het niet helemaal met Derksen eens. "Dat valt allemaal hartstikke mee, Johan. Hij heeft een paar goede bewegingen, maar kijk dit figuur. Hij is niet afgetraind", zegt hij. "Het ziet er flitsender uit dan bij RKC", countert Derksen, maar hiermee is Driessen niet overtuigd. "Dat wel, maar dat is niet zo moeilijk."