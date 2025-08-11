TransferPioniers
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen noemt drie Ajax-spelers: "Viel me verschrikkelijk tegen"

Niek
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf Foto: © BSR Agency

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar Valentijn Driessen was niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. Hij zag dat de promovendus zelfs drie punten had kunnen pakken. 

"De enige die indruk maakte, was Wout Weghorst, die twee keer scoorde. Maar voor de rest leek het nergens op", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Ik denk dat Anthony Correia, de trainer van Telstar, afgelopen nacht badend in het zweet wakker is geworden. Niet vanwege de warmte, maar omdat hij een overwinning heeft gemist. Want Telstar kreeg enorme kansen", constateert Driesen.

"Zij gingen gewoon voetballen en Ajax kreeg alle ruimte, en deed daar gewoon helemaal niets mee", vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf. "Ajax viel me verschrikkelijk tegen. Helemaal niet fris. Misschien heeft dat ook te maken met een hele hoop oude jongens: Klaassen, Berghuis, Weghorst... De kritiek aan het adres van Francesco Farioli was: de prestaties waren goed, uiteindelijk niet, maar het spel leek nergens op. En het spel is nu nog veel slechter. Het is nu het spel van het tijdperk vóór Farioli. Het is één grote gatenkaas", besluit Driessen kritisch. 

