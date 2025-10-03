Driessen noemt drietal dat Ajax liet schieten: "Directe versterking"

Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
bron: De Telegraaf
Aan de kritiek op Ajax lijkt momenteel geen einde te komen. Na de wanvertoning in eigen huis tegen NAC Breda (2-1) en de afgang tegen Olympique Marseille (4-0) is voor velen de maat vol.

Driessen snapt er weinig van in Amsterdam. "Afgelopen zomer haalde Ajax hubn neus op voor enkele voormalige Ajacieden, die perfect de rol van mentor op zich hadden kunnen nemen. Dusan Tadic, Daley Blind, Christian Eriksen en Nicolas Tagliafico maakten allen kenbaar graag terug te keren naar Ajax. Blind en Tadic hebben eerder met groot succes een mentorrol gespeeld bij Ajax."

Driessen noemt nog meer namen die volgens hem een waardevolle bijdrage hadden kunnen leveren en die niet kwamen. "Deens international Eriksen en Argentijns international en wereldkampioen Tagliafico waren met hun specifieke kwaliteiten een directe versterking geweest voor het eerste elftal. Daarbij had het duo jonge talentvolle Ajacieden kunnen ondersteunen bij hun reis naar de top."

"Bij de transferperiodes in januari en de zomer van 2026 hadden Beuker en Kroes - voor zover ze daar sowieso de capaciteit voor hebben - de puntjes op de i kunnen zetten. Gesouffleerd door een werkend scoutingsapparaat, waarbij wel iemand wordt afgevaardigd naar het WK onder 20 jaar in Chili", besluit de altijd kritische journalist.

