2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Driessen noemt favoriet voor 2e plek: "Die halen versterkingen"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen

NEC won afgelopen weekend met 1-3 op bezoek bij AZ en daardoor staat de club uit Nijmegen nu op een (gedeelde) derde plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder moet ook nog een wedstrijd inhalen. Valentijn Driessen verwacht echter dat Ajax uiteindelijk op een tweede plek zal eindigen. 

"Die halen versterkingen. Feyenoord haalt versterkingen die geen versterkingen zijn", liet hij maandagavond weten bij Vandaag Inside. "En bij NEC loopt iedereen de polonaise, maar AZ speelde met het tweede elftal. Die misten hun vier beste spelers. Ja, dan wordt het makkelijk", constateert Driessen. 

Johan Derksen was wel vol lof over NEC. "Ik ben zeventig jaar supporter van die club, en dit is voor het eerst in die zeventig jaar dat ze écht goed presteren. Het gaat fantastisch. En als ik Ajax was, zou ik ogenblikkelijk die Schreuder vastleggen, want Jordi komt straks met een Spaanse God", waarschuwt hij. "En dat is geen topper, want dan zat hij wel bij een Spaanse topclub. En dan krijg je nog veertien van die Spaanse spelers, daar schiet je ook niks mee op", stelt Derksen.

