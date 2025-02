Driessen noemt perfecte opvolger Farioli: "Hij heeft het bewezen"

Farioli is nog maar bezig aan zijn eerste seizoen bij Ajax, maar werd onlangs in verband gebracht met AS Roma. “Hij toont wel aan dat hij bij Ajax iets bijzonders neerzet en aan het overpresteren is, vergeleken met de voorgaande jaren", vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Daar gaat belangstelling komen."

Driessen zou Farioli bij interesse uit het buitenland laten gaan. “Nou ik vraag me af of hij het Ajax-DNA heeft om Ajax te laten voetballen zoals Ajax hoort te voetballen. Daar ben ik nog steeds niet van overtuigd", legt hij uit. "Als daar een hele goede aanbieding zou komen, dan zou ik daarvoor kiezen. Dan zou ik zeggen van: ‘We gaan door met iemand die wel bewezen heeft het te kunnen’. Bijvoorbeeld Ten Hag heeft het bewezen bij Ajax. Dan zou ik daar een voorkeur voor hebben."