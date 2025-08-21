Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"

Voetbal
Cherine Benjmil
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

John Heitinga moet volgens Valentijn Driessen meer stabiliteit brengen bij Ajax. De journalist twijfelt eraan of de Ajax-trainer zijn spelers op de juiste posities neerzet, zegt hij bij Kick-off podcast van De Telegraaf.

Tegen Go Ahead viel vooral Oscar Gloukh's invalbeurt op. "Een jongen van vijftien miljoen euro, Oscar Gloukh, kwam erin en stond ineens op linksbuiten… Dan vraag je je af: weet Heitinga wel waar hij mee bezig is? En waar zijn spelers nou eigenlijk het best renderen", begint Driessen.

Gloukh viel in speelronde 1 tegen Telstar (2-0) nog in op zijn favoriete nummer-tien-positie. "Tegen Go Ahead stond Davy Klaassen daar, terwijl hij juist vorige week nog als verdedigende middenvelder speelde. Steven Berghuis stond vorige week nog op het middenveld, nu weer rechtsbuiten. Die spelers weten ook niet waar ze aan toe zijn", ziet de verslaggever.

"Zo groeien ze ook niet naar vastigheden toe. Ze moeten wel gaan werken naar automatismen. We zijn nu zeven weken verder, en ik heb weinig automatismen gezien", vervolgt hij. 

Ook aanwinst Raúl Moro komt volgens de journalist niet optimaal tot zijn recht. "Die kan op allebei de vleugels spelen, maar maakte bij Jong Spanje heel veel indruk als rechtsbuiten. Daar heeft hij bij Ajax nog geen enkele keer zijn kunsten mogen vertonen", aldus Driessen.

