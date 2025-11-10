KieftJansenEgmondGijp
Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"
Driessen noemt vier Ajax-legendes: "Worden door Beuker weggepest"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen toont zich kritisch over over de jeugdopleiding van Ajax. De verslaggever van de Telegraaf ziet dat Jong Ajax dramatisch presteert in de Keuken Kampioen Divisie en hij wijst naar de inbreng van Marijn Beuker. 

"Na twee jaar in Amsterdamse dienst – bij het Schotse Queens Park hing voorzitter Willie Haughey in 2023 de vlag uit toen Ajax ’mijn luchtfietser’ ophaalde - kwam Beuker kortgeleden met de belofte dat hij de jeugdopleiding van Ajax weer de beste van Nederland zou maken", schrijft hij in zijn column

"Wat heeft hij dan uitgespookt al die tijd? Hij denkt dat te bereiken door een levensader als het opleiden van talentvolle jeugd onder de tien jaar door te snijden", vervolgt Driessen. "Op De Toekomst is heel veel van wat Ajax ademt verdwenen en lopen alleen John Bosman en Heini Otto nog rond. Maar opleiders als Simon Tahamata, Gerald Vanenburg, Winston Bogarde of Gerard van der Lem worden door Beuker weggehouden of zijn weggepest. Te kritisch, te veel voetbalverstand, ze zouden Beuker ontmaskeren als nitwit en niet in de academische mal passen", legt hij uit. 

"In juli verkondigde Beuker nog dat het in de bovenbouw, oa. Jong Ajax, zou gaan om moeten winnen in plaats van willen winnen. Beuker haalde Willem Weijs als vleesgeworden mislukte opleider en trainer binnen", blikt hij terug. "Jong Ajax heeft met Heracles en Telstar de minste punten in het profvoetbal en weet alleen Vitesse onder zich in de Eerste Divisie omdat die club het seizoen begon met twaalf punten aftrek. Zolang Beuker directeur topvoetbal is, valt goed te begrijpen dat toptalenten kiezen voor AZ, Feyenoord en PSV", besluit Driessen realistisch. 

