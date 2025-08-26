Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Driessen nog niet overtuigd van Ajacied: "Hij zit er niet mee"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst scoorde zondag zijn derde doelpunt van het seizoen. Valentijn Driessen is nog niet helemaal overtuigd van de spits van Ajax. 

Ajax overtuigde niet tegen Heracles Almelo, maar won uiteindelijk wel met 2-0. "Wout heeft gescoord, dus dan is zijn avond goed", begint Driessen na afloop in de Telegraaf. "Dat hij er drie gemist heeft zit hij niet mee, maar daar zou ik als spits wel mee zitten. Het waren uitgelezen kansen om direct bovenaan de topscorerslijst te komen."

Met drie doelpunten in drie wedstrijden laat Weghorst wel meteen zijn waarde zien voor Ajax. "Het geeft de kwaliteiten van Weghorst aan. Het is goed voor de Eredivisie, maar internationaal kom je er niet mee", oordeelt Driessen. "Hij liet ook weten alle wedstrijden voor het Nederlands elftal te willen spelen, maar ook daarvoor ontbreekt niveau."

Valentijn Driessen Wout Weghorst
