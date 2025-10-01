Driessen onthult over Ajacied: "Hij vult gaatjes met praatjes"

Het rommelt bij Ajax. Na de zware nederlaag in de Champions League tegen Olympique Marseille en het teleurstellende spel in de competitie ligt trainer John Heitinga onder vuur. Maar volgens Valentijn Driessen ligt de oorzaak niet alleen bij de trainer.

Valentijn Driessen stelt: "Steevast vallen de namen van commissaris Danny Blind en rvc-adviseur Louis van Gaal als reddende engel. Liever vandaag dan morgen. Eerstgenoemde heeft zijn commissariszetel al ter beschikking gesteld en wacht op vervanging. Hij voelde zich niet voldoende gehoord en los van zijn geweldige staat van dienst als speler, is Blind in geen enkele andere rol bij Ajax geslaagd. Van Gaal voelt zich niet gelukkig in zijn adviserende rol omdat hij niet direct invloed kan uitoefenen."

Volgens Driessen dragen Blind en Van Gaal ook verantwoordelijkheid voor de huidige situatie. "Blind stemde als toezichthouder in met Heitinga en dure aankopen als Oscar Gloukh en Raul Moro. Van Gaal zit achter de benoeming van Beuker van wie intern gezegd wordt dat hij mooie praatjes verkoopt zonder de gaatjes te vullen. Omhooggevallen dankzij de steun van Van Gaal omdat ze zo fijn hadden samengewerkt bij AZ", besluit hij.