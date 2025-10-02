Driessen onthult afwezigheid Kooij: "Dat heeft hij niet gehaald"

Joey Kooij floot in augustus zijn laatste officiële wedstrijd en is ook komend weekend niet ingedeeld als scheidsrechter in de Eredivisie. Valentijn Driessen heeft een nieuwtje over de 33-jarige arbiter.

Bij de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside wordt het niveau van de scheidsrechters in Nederland besproken. Sportmarketeer Chris Woerts vraagt zich plotseling wat af: "Waar is Joey Kooij?"

Driessen onthult daarna de reden. "Joey Kooij heeft z'n test niet gehaald", vertelt de chef voetbal van De Telegraaf. "Ik kreeg te horen qua spelregels, maar daarna hoorde ik qua conditie." Kooij is komend weekend wel de VAR bij het treffen tussen NAC Breda en FC Groningen.

Kooij floot dit seizoen twee wedstrijden in de Eredivisie. Hij leidde in de eerste speelronde het treffen tussen PEC Zwolle en FC Twente (1-0), waarin hij vijf gele kaarten gaf. Ook was Kooij de arbiter bij FC Utrecht - Excelsior (4-1), dat hij zonder kaarten afdeed.

De scheidsrechter uit Oostzaan floot daarvoor al de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Go Ahead Eagles (2-1). Zijn laatste wedstrijd was op 31 augustus in de Keuken Kampioen Divisie tussen SC Cambuur en VVV-Venlo (3-1).